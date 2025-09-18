Inter, Dumfries: "Visto come abbiamo subito gol con la Juve? Mancano i dettagli..."

Denzel Dumfries, esterno olandese dell'Inter, ha commentato attraverso i microfoni di SportMediaset il successo ottenuto ieri in casa dell'Ajax per 2-0 in occasione del primo match della Champions League 2025/2026: "È una vittoria importante all'esordio in Champions, sono contento per come abbiamo dominato la partita".

Chivu ha detto che manca poco per trovare continuità...

"Sì, abbiamo questa sensazione. Mancano dettagli, lo noti da come abbiamo subito gol contro la Juve. Siamo un gruppo con tanta esperienza, ci vuole calma. Lavoriamo ogni giorno per crescere, dobbiamo migliorare. Abbiamo fatto una buona prestazione a livello tattico, loro sono stati pericolosi solo in una circostanza. Non pensiamo al passato, guardiamo sempre avanti: siamo pronti per la nuova stagione".