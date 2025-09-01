Ufficiale Inter, ecco il difensore per Chivu: acquistato Akanji sul gong. E Pavard va al Marsiglia

L'Inter ha chiuso la sua finestra di calciomercato con un acquisto quasi sul gong: a pochi minuti dalla chiusura della sessione, i nerazzurri hanno depositato in Lega Serie A il contratto di Manuel Akanji. Il difensore svizzero arriva dal Manchester City con la formula del prestito oneroso (2 milioni di euro) con obbligo condizionato (15 milioni) legato alla vittoria dello Scudetto con il 50% di presenze.

Dunque il tecnico Cristian Chivu avrà a disposizione un nuovo rinforzo per la retroguardia, ma parallelamente all'arrivo di Akanji c'è stata la partenza di Benjamin Pavard: il difensore francese si è ufficialmente trasferito all'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il classe 1996, arrivato all'Inter nella stagione 2023/24, lascia i nerazzurri dopo 70 presenze e uno Scudetto vinto, ma non è escluso che la prossima estate faccia ritorno in rosa in quanto il prestito non prevede l'obbligo di riscatto.