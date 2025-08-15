Inter-Koné, salta tutto! Sky: per la Roma non ci sono le condizioni
La Roma ha deciso di tenere Koné: non ci sono le condizioni per proseguire la trattativa con l'Inter. Lo rivela Gianluca Di Marzio di Sky Sport, spegnendo così i rumors partiti ieri dopo la notizia di un cambio di strategia dell'Inter in seguito alle difficoltà registrare per l'arrivo di Lookman. L'Inter aveva pensato ad una offerta 40 milioni di euro più bonus per convincere Massara: nulla da fare.
Fabrizio Romano fa sapere ulteriori dettagli: la famiglia Friedkin, proprietaria della Roma, vuole trattenere Manu Koné e ha respinto l'approccio ufficiale fatto dall'Inter giovedì. Lo stesso Gasperini ha comunicato al club di considerare Koné un giocatore chiave per il suo progetto tecnico: discorso chiuso dunque, l'Inter dovrà cercare altrove il proprio rinforzo.
