Inter, Lautaro sulla lotta scudetto: "Col Napoli sarà una bellissima sfida"

L'attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il 3-1 casalingo rifilato all’Empoli.

La sfida col Napoli?

"Sarà bellissima, siamo a -3 con una partita in meno. Pensiamo a noi, dobbiamo crescere".

Cosa c'è in questa serata per te?

"Un po' di rabbia, veniamo da un pareggio nonostante un'ottima partita. Dobbiamo guardare avanti, oggi partita complicata. Nel primo tempo si sono chiusi dietro, nel secondo più velocità e più spazi. Abbiamo mosso bene la palla, ottimo secondo tempo e 3 punti meritati".

Agganciato Icardi: quanto si critica Lautaro bisogna andarci piano?

"Da quando ho iniziato a giocare, ho sempre pensato a migliorare e lo trasmetto ai compagni. Vogliamo giocatori che difendono la maglia ogni partita e danno il massimo. La gente ci deve accompagnare come sempre, tutti danno il 100% dell'Inter. Continuiamo su questa strada, è ancora lunga".

Finito il periodo difficile?

"Do il massimo sempre, sono contento e lavoro per l'Inter e per i miei compagni cercando di dare il massimo".