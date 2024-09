Ufficiale Inter-Milan, le formazioni del derby: Lautaro torna titolare, Fonseca col 4-4-2

Duecentotrentanove derby di Milano in partite ufficiali e mai nessuno è riuscito a vincerlo sette volte di fila. Ci proverà l’Inter questa sera, con l’obiettivo di entrare nella storia della stracittadina meneghina. Non è la squadra che ci tiene di più: per il Milan è una partita da dentro o fuori, che può cambiare la stagione o portare allo scossone definitivo in panchina.

Arbitra il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, fischio d’inizio allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro alle ore 20,45: di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Simone Inzaghi ripropone la formazione tipo: Lautaro torna titolare al fianco di Thuram, si rivedono dal 1’ anche Pavard e Mkhitaryan fra difesa e centrocampo dopo le rispettive panchine di Manchester. Recuperato Dimarco sulla fascia sinistra, a destra da segnalare l’esordio stagionale dall’inizio per Denzel Dumfriesa.

Paulo Fonseca mescola le carte e tenta una nuova soluzione tattica per il suo Milan, schierato col 4-4-2. Morata e Abraham tandem pesante, Pulisic e Leao gli esterni. Out Calabria: come terzino destro gioca Emerson Royal, in porta il recuperato Maignan con Gabbia ad affiancare Tomori al centro della difesa.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Allenatore: Inzaghi.

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham.

Allenatore: Fonseca.