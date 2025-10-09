Inter, Mkhitaryan: “Siamo tra le favorite, daremo tutto per riprenderci lo Scudetto!”

vedi letture

Henrik Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha parlato all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport di questo mini-ciclo impegnativo che attende la squadra di Chivu: "Contro Roma e Napoli per capire chi siamo? No, due partite non bastano. Come non erano indicative le due sconfitte precedenti. È un percorso, posso solo dire che ci stiamo preparando per raccogliere i frutti. La crescita è evidente, non manca molto per completare il puzzle: solo piccoli dettagli da sistemare per fare definitivamente clic. Ma una squadra, come un giocatore, vivrà sempre qualche momento di basso e non solo alti. L’importante è restare uniti, come gruppo e come individui.

La doppia beffa con Napoli e PSG? Gli eventi negativi della vita non devono abbattere, ma rendere più forti. Bisogna pensare positivo, lavorare di più, migliorarsi. Ad esempio, nessuno deve credere in partenza che non avremo più la possibilità di giocarci una finale di Champions. Al contrario, devi volerci riprovare, avere più fame".

Il giocatore ha poi commentato il fatto di non aver ricevuto magari quell'attenzione che si rivolge ai big: "Ognuno ha le proprie preferenze e io gioco solo per divertirmi, per amore del calcio, della vita e anche di me stesso. Se io sono soddisfatto, mi basta, e. pazienza se gli altri non mi inseriscono nei primi dieci o nei primi cento. Certo che se fossi stato scarso, non avrei giocato nei club dove sono stato".

Sulla lotta Scudetto: "Inter favorita? È solo un gioco psicologico tra le squadre per togliere o mettere la pressione. Alla fine, tutti vogliono e possono vincere lo scudetto. Guardate la classifica: dopo 6 giornate ci sono 5-6 squadre lì in alto, qualcuna vuole per caso tirarsi fuori? Il Napoli lo ha vinto l’anno scorso, ma non possiamo negare di essere tra i favoriti pure noi: non sarà facile, ma daremo tutto per riprenderci il tricolore".