Inter, nessun rischio verso la finale di Champions: tre big fuori contro il Torino

Spazio alle seconde linee contro il Torino. Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, dovrà iniziare a fare determinati tipi di ragionamenti per programmare al meglio da qui al prossimo 31 maggio, data in cui si giocherà la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain e chiaramente pensiero numero uno nella testa del mondo Inter. Spazio dunque a chi potrà far tirare il fiato a chi ha tirato la carretta fino a qui.

Per Torino, come riporta il Corriere dello Sport, sono già tre le assenze certe: per Lautaro si è riacutizzata l’elongazione ai flessori della coscia sinistra precedente al Barcellona e seguirà un programma specifico almeno fino a metà della prossima settimana. Per Pavard invece la distorsione alla caviglia sinistra migliora e l’obiettivo è rientrare contro la Lazio. Il terzo è Mkhitaryan, alle prese con un affaticamento alla coscia destra che lo obbliga a un lavoro differenziato per alcuni giorni.