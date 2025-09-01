Inter, nuovo rinforzo in difesa: Akanji a un passo! E può restare anche Pavard

L'Inter è vicina ad acquistare un nuovo calciatore in difesa: Manuel Akanji corre veloce verso Milano. Come riportato da Sky Sport, i nerazzurri sarebbero a un passo dallo svizzero, in uscita dal Manchester City.

Lo svizzero ha già rifiutato il Milan nei giorni scorsi perché vuole giocare in una squadra che partecipa alla Champions League. E ha accettato l'Inter. Gianluca Di Marzio fa sapere che l'operazione dovrebbe concludersi a prescindere dall'addio di Benjamin Pavard.