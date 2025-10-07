Inter, per Thuram si tenta recupero lampo: la previsione del club per il Napoli

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, potrebbe recuperare per la gara col Napoli del 25 ottobre. In realtà potrebbe tornare in campo anche prima, come si legge su La Gazzetta dello Sport: "La speranza è qualcosa, se non tutto. Può persino riparare un muscolo capriccioso in tempi più rapidi del previsto.

Ah, quanto conta la spinta mentale. Se non altro, Marcus Thuram ha fissato l’orizzonte come un sognatore scruta la luna piena: punta a recuperare per sabato 18 ottobre, alla ripresa del campionato, e partecipare quindi alla sfida dell’Olimpico contro la Roma. Sarebbero a quel punto passati 18 giorni dall’infortunio capitato nel secondo tempo di Inter-Slavia Praga".