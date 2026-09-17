Milan, flop Ramos e ora la punta preoccupa: 3 gare di fila senza tiri in porta

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Prosegue il momento difficile di Gonçalo Ramos in maglia Milan. Nella sconfitta contro il Benfica, all’esordio in Europa League, il centravanti portoghese è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, ma ha chiuso per la terza partita consecutiva senza riuscire a calciare verso la porta avversaria. I numeri raccontano una serata complicata: appena quattro palloni toccati nell’area del Benfica, meno anche di Rabiot, entrato nella ripresa, e ben 16 palloni persi. Ramos ha faticato a trovare la posizione giusta negli ultimi metri, finendo spesso coinvolto in duelli difensivi, ben 16 i contrasti affrontati, che lo hanno allontanato ulteriormente dalla zona più pericolosa del campo. L’assenza di rifornimenti ha aumentato le difficoltà dell’attaccante.

La maledizione del numero 9 e il modello Ibrahimovic

Il digiuno di Ramos alimenta così le discussioni attorno alla maglia numero 9 del Milan, ma le responsabilità non possono essere ricondotte esclusivamente al centravanti. La squadra rossonera sta infatti incontrando difficoltà anche nella costruzione offensiva: nelle ultime cinque gare ufficiali, il Milan non ha mai trovato il gol nel primo tempo. Per Ramos, una possibile fonte di ispirazione potrebbe essere proprio Zlatan Ibrahimovic, da sempre indicato dal portoghese come un modello.