Ufficiale Inter, subito infortunio per Stones: il bollettino e i tempi di recupero

vedi letture

Arrivano novità in casa Inter in merito alle condizioni di John Stones. Il difensore nerazzurro si è sottoposto a degli esami strumentali, in seguito all'infortunio riscontrato nel corso della sfida contro l'Udinese, che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate dall'Inter nei prossimi giorni.

Di seguito, il comunicato ufficiale del club: "John Stones si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni."