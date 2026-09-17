L'ombra di Conte su Amorim? Schira: "Il tecnico del Milan è già sotto esame..."

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Il futuro di Antonio Conte torna al centro delle indiscrezioni di mercato. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di trasferimenti, ha parlato della possibile destinazione dell’ex allenatore del Napoli, soffermandosi in particolare sul Milan. La posizione di Ruben Amorim, infatti, sarebbe da monitorare dopo la pesante sconfitta rimediata in Europa. “Amorim è sulla graticola, il tecnico è già sotto esame. È vero che ha un contratto lungo, ma come accaduto con Grosso a Firenze il contratto è relativo”, ha spiegato Schira attraverso il proprio canale YouTube. Secondo il giornalista, un eventuale passo falso contro il Lecce potrebbe rendere ancora più delicata la situazione dell’allenatore.

Conte osserva il Milan: nessun contatto, ma l'ipotesi resta

A riaccendere le voci sul possibile approdo di Conte in rossonero c’è anche la sua presenza allo stadio per assistere dal vivo a una partita del Milan. Ufficialmente, la trasferta sarebbe legata a motivi di aggiornamento professionale, ma la circostanza non è passata inosservata. “Un Conte venuto appositamente da Torino per vedere il Milan potrebbe essere un segnale”, ha sottolineato Schira. L’esperto di mercato ha poi aggiunto che il Milan potrebbe rappresentare una possibile panchina per l’ex tecnico azzurro. Al momento, tuttavia, non risultano contatti tra le parti. La situazione resta dunque da seguire, con Schira che parla di una vera e propria “ombra di Conte” sul futuro della panchina rossonera.