Inter, Thuram mette nel mirino il Napoli: vuole tornare per il big match del Maradona

Nonostante gli sforzi per provare a recuperare il prima possibile, attualmente l'infortunio di Marcus Thuram non rende ottimisti in vista della trasferta del 18 ottobre in casa della Roma, quando la sosta per le nazionali terminerà e l'Inter si ritufferà in campionato.

Il francese, secondo Tuttosport, ha infatti al momento nel mirino un'altra data ed è quella della successiva giornata di Serie A, il 25 ottobre. Un'altra trasferta, molto importante, al Maradona contro il Napoli. Non che ci siano già delle certezze in merito, ma al momento l'obiettivo è quello e non le due partite precedenti (in mezzo c'è anche l'Union Saint-Gilloise, sempre in trasferta, il 21 ottobre in Champions League).