Inter, Thuram mette nel mirino il Napoli: vuole tornare per il big match del Maradona
TuttoNapoli.net
Nonostante gli sforzi per provare a recuperare il prima possibile, attualmente l'infortunio di Marcus Thuram non rende ottimisti in vista della trasferta del 18 ottobre in casa della Roma, quando la sosta per le nazionali terminerà e l'Inter si ritufferà in campionato.
Il francese, secondo Tuttosport, ha infatti al momento nel mirino un'altra data ed è quella della successiva giornata di Serie A, il 25 ottobre. Un'altra trasferta, molto importante, al Maradona contro il Napoli. Non che ci siano già delle certezze in merito, ma al momento l'obiettivo è quello e non le due partite precedenti (in mezzo c'è anche l'Union Saint-Gilloise, sempre in trasferta, il 21 ottobre in Champions League).
Pubblicità
Serie A
Le più lette
Prossima partita
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
In primo piano
SSC Napoli, nota dei legali su caso Osimhen: “Nessun disegno illecito, normale dinamica di una trattativa!”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scudetto già assegnato, l’infortunio che stravolge la storia, i nuovi intoccabili di Conte e la reazione dei rosiconi anti De Bruyne
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Meriti al Genoa, ma 2T solo noi! Arrivata energia dalla panchina…”
Pierpaolo MatroneGutierrez: "Mai visto vivere il calcio come a Napoli! Richieste Conte? Nulla di nuovo. Sul debutto..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: i commenti shock su De Bruyne, il nuovo soprannome di Hojlund, il prodigio di Vanja e la soluzione McTominay
Pierpaolo MatroneLa frase di Conte su Hojlund è passata inosservata ma certifica la bontà dell'investimento fatto
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Prova da squadra! Ora implementiamo soluzioni. De Bruyne? Nulla da farsi perdonare. Su Hojlund e JJ..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com