Inter, Thuram verso il forfait anche con la Roma: le ultime sugli infortunati

vedi letture

L'Inter si lecca le ferite dopo il derby di Milano, perso malamente e nettamente per 0-3. La doppietta di Jovic e il sigillo di Rejnders hanno spento le possibilità di Triplete per i nerazzurri che ora attendono la Roma in casa prima di volare a Barcellona per la semifinale d'andata di Champions League.

L'inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi ha fatto il punto sul momento che stanno vivendo i nerazzurri e sugli infortunati: “C’è un piano di rientro per gli infortunati: si prova ad avere a disposizione per domenica Dumfries e Zielinski, anche se sono reduci da problemi fisici non indifferenti. Per Thuram più Barcellona che Roma”.