Altre intercettazioni Inter, Ravezzani: “Imbarazzanti! Risultano pressioni, ora la Giustizia Sportiva…”
Fabio Ravezzani, giornalista, ha scritto un post su X sulle novità emerse quest'oggi su alcuni quotidiani sull'inchiesta arbitri, archiviata dalla Procura di Milano, ma con ammissioni che potrebbero avere valenza per la Giustizia Sportiva: "Le intercettazioni sull’Inter pubblicate dal Corsera sono imbarazzanti. Nella volata col Napoli è l’unico club che risulta fare pressioni per non avere certi arbitri. Sozza per un vecchio derby, Colombo prima gradito e poi no, Doveri porta male (!). E perde pure lo scudetto. La giustizia sportiva dovrà valutare le intercettazioni Inter che sono su Rocchi, mai dirette.
Ma passano anche attraverso Viglione, capo uff legale Figc (quello che abbraccia Inzaghi per lo scudetto) che ora avrà ancora più potere. Viglione non può restare in carica".
Le intercettazioni sull’Inter pubblicate dal Corsera sono imbarazzanti. Nella volata col Napoli è l’unico club che risulta fare pressioni per non avere certi arbitri. Sozza per un vecchio derby, Colombo prima gradito e poi no, Doveri porta male (!). E perde pure lo scudetto.— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) July 16, 2026
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