Lecce-Hysaj, trattativa in stand-by: l'ex Napoli aspetta offerte dall'estero

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Lecce-Hysaj in stand-by: il difensore valuta offerte estere prima della decisione finale.

La trattativa tra il Lecce ed Elseid Hysaj ha subito una battuta d'arresto. Il terzino albanese, rimasto svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con la Lazio, non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro e ha deciso di prendersi del tempo prima di accettare la proposta del club salentino. L'obiettivo del giocatore è valutare eventuali opportunità provenienti dall'estero, dove potrebbe ottenere un contratto economicamente più vantaggioso.

Il Lecce resta in attesa della risposta di Hysaj

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Lecce aveva già formulato un'offerta ufficiale al classe 1994, compiendo uno sforzo economico significativo nonostante il ridotto impiego del difensore nelle ultime due stagioni con la Lazio. Al momento, però, l'ex Napoli non ha ancora dato il proprio assenso e preferisce attendere l'evoluzione del mercato prima di prendere una decisione definitiva. La trattativa resta quindi congelata, con il club giallorosso che spera di poter riaprire i contatti nelle prossime settimane.