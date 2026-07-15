Seguito dal Napoli, Alajbegovic pronto a firmare con l'Atalanta

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L'Atalanta è sempre più vicina ad Alajbegovic. Secondo la redazione di Sky Sport, il trequartista bosniaco ha dato il suo ok al trasferimento in nerazzurro. Adesso i due club sono in continuo contatto per diminuire la distanza sulle cifre dell'operazione. L'Atalanta avanza a oltranza per regalare a Maurizio Sarri il primo innesto offensivo del suo ciclo nel club.