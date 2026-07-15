Juventus, non solo Kolo Muani: incontro col Parma per Pellegrino

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Juventus al lavoro per Pellegrino e Kolo Muani: avanti le trattative per l'attacco.

La Juventus accelera sul mercato per regalare a Luciano Spalletti due nuovi attaccanti in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i dirigenti bianconeri hanno incontrato il Parma per discutere di Mateo Pellegrino, centravanti argentino classe 2001 individuato come uno dei profili ideali per completare il reparto offensivo. L'obiettivo della società è quello di chiudere in anticipo l'operazione e bloccare il giocatore, così da evitare l'inserimento di altri club nelle prossime settimane.

La formula con il Parma e il piano per Kolo Muani

Parallelamente alla trattativa per Pellegrino, la Juventus continua a lavorare anche per Randal Kolo Muani, considerato il principale obiettivo per l'attacco. Il club è pronto a presentare una nuova proposta, mantenendo sostanzialmente invariata la parte fissa dell'offerta ma migliorando bonus e percentuali sulla futura rivendita per convincere il Paris Saint-Germain. Per Pellegrino, invece, si discute con il Parma sulla formula del trasferimento: sul tavolo c'è l'ipotesi di un prestito oneroso con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi, come la qualificazione della Juventus alle competizioni europee.