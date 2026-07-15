Genoa, sfuma il sogno Aubameyang: l'ex Barcellona torna in Liga

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Aubameyang vicino al Deportivo La Coruña: niente Genoa, ritorno in Liga a un passo.

Pierre-Emerick Aubameyang è pronto a fare ritorno nel campionato spagnolo. L'attaccante gabonese, a 37 anni, è vicino a diventare un nuovo giocatore del Deportivo La Coruña, neopromosso in Liga e deciso a rinforzare l'organico con un profilo di grande esperienza internazionale. Manca soltanto l'ufficialità, ma l'intesa tra le parti sarebbe ormai definita e il trasferimento rappresenterebbe uno dei colpi più prestigiosi dell'estate per il club galiziano.

Il Marsiglia lo cede, il Genoa resta a mani vuote

Secondo Foot Mercato, Aubameyang lascerà l'Olympique Marsiglia per una cifra vicina a 1,5 milioni di euro, nonostante avesse ancora un anno di contratto con il club francese. Nell'ultima stagione di Ligue 1 ha collezionato 10 reti in 30 presenze, confermando di poter essere ancora decisivo. Per il centravanti si tratterebbe di un ritorno in Spagna dopo la positiva parentesi al Barcellona nel 2022, chiusa con 13 gol in 24 partite complessive. Il suo approdo al Deportivo spegne invece le speranze del Genoa, che aveva valutato l'ex Milan come possibile rinforzo offensivo da mettere a disposizione di Daniele De Rossi.