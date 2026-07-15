Ufficiale Como, ecco Liberali: un altro talento nelle mani di Fabregas

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Ecco l'atteso nuovo acquisto di casa Como, arriva alla corte di Fabregas il giovane fantasista Mattia Liberali, classe 2007 scuola Milan che ha preferito i lariani a un possibile ritorno al Milan. Di seguito il comunicato ufficiale con cui il club lombardo ha reso noto l'avvenuto acquisto dal Catanzaro: "Il Como 1907 è lieto di annunciare il raggiungimento di un accordo per l'ingaggio del giovane centrocampista offensivo italiano Mattia Liberali". Per averlo, il Como ha versato 6 milioni di euro nelle casse del Catanzaro, l'importo della clausola.

II comunicato ufficiale del Como

II Como propone anche un rapido identikit del calciatore: "Nato nel 2007, Liberali è cresciuto nel settore giovanile del Milan prima di approdare al Catanzaro, squadra con la quale ha collezionato 24 presenze nella passata stagione, segnando tre gol e mettendo a referto tre assist. Un giocatore dotato tecnicamente e creativo, ha rappresentato l'Italia facendo tutta la trafila delle Nazionali giovanili, facendo parte di recente all'Europeo Under 19".