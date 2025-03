Video Juve, dura contestazione alla Continassa: tifosi contro la dirigenza e Motta

vedi letture

Momento delicatissimo in casa Juventus, che nel giro di pochi giorni è stata eliminata dalla Champions League e dalla Coppa Italia. Soprattutto l’eliminazione dalla coppa nazionale ai rigori per mano dell’Empoli ha fatto male alla tifoseria bianconera, che nella serata di oggi hanno contestato duramente la formazione di Thiago Motta.

I tifosi della Juventus sono sono accorsi alla Continassa per manifestare il proprio dissenso verso la dirigenza, la squadra e l’allenatore Thiago Motta. Diversi i cori intonati e un duro striscione esposto: ”Dirigenza assente, allenatore e giocatore imbarazzanti... Avete rotto il c***o tutti quanti!".

L’allenatore è stato il più contestato e il più bersagliato da cori insultanti. Intanto domani la Juventus dovrà affrontare l’Hellas Verona in campionato, partita che potrebbe incredibilmente rilanciare la formazione bianconera in chiave Scudetto, complice anche il pareggio maturato ieri tra Napoli e Inter. Di seguito le foto e i video della contestazione andata in scena stasera.