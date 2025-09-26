Juve, paradosso Vlahovic: segna ma chiude spazio ai nuovi. A gennaio va via?

Paradosso Dusan Vlahovic. Segna e convince, ma chiude gli spazi a Openda e David, i colpi Juve, i nuovi investimenti mentre lui sta per svincolarsi. Per questo la Juve punta a cederlo a gennaio magari sacrificando i suoi gol per il mercato. Ecco cosa scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Vlahovic si prende la scena a suon di gol dalla panchina, David e Openda si fanno largo a fatica.

Gerarchie ribaltate per buona pace dei propositi estivi di una società impegnata a chiudere l’esperienza Dusan a Torino? Sì, anzi no. David e Openda rappresentano un doppio investimento, Vlahovic la speranza che a gennaio bussi qualcuno alla Continassa per un sì sul mercato d’inverno. La Premier League non ha mai nascosto il suo interesse per il centravanti serbo, Chelsea e Manchester United su tutti".