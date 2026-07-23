Juventus, l'Aston Villa non apre per Dibu: sondato Suzuki, c'è anche Vicario

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La Juventus valuta Suzuki e Vicario dopo lo stallo nella trattativa per Martinez.

La Juventus continua a lavorare per individuare il nuovo portiere in vista della prossima stagione, ma la trattativa per Emiliano "Dibu" Martinez si è notevolmente complicata. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'Aston Villa non intende aprire alle condizioni economiche proposte dal club bianconero, costringendo la dirigenza a valutare con maggiore decisione piste alternative come Zion Suzuki e Guglielmo Vicario.

Martinez resta difficile, avanti i contatti per Suzuki e Vicario

Nonostante la volontà del portiere argentino di trasferirsi a Torino, l'Aston Villa continua a fare muro. La Juventus avrebbe presentato un'offerta tra i 6 e i 7 milioni di euro, ritenuta però insufficiente dal club inglese, che non sembra intenzionato a rivedere al ribasso le proprie richieste. Per questo motivo i bianconeri hanno intensificato i contatti con il Parma per Zion Suzuki, profilo molto apprezzato dalla dirigenza juventina. Sul portiere giapponese resta vivo anche l'interesse di alcuni club di Premier League, ma la Juventus prova ad anticipare la concorrenza. Nelle ultime ore si è registrato un confronto tra gli amministratori delegati Giovanni Carnevali e Federico Cherubini, senza però arrivare a un accordo economico. Parallelamente rimane sul tavolo anche la candidatura di Guglielmo Vicario, che rappresenta un'altra soluzione concreta per la porta bianconera.