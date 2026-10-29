Juventus, clamoroso Conte: potrebbe dire di no in caso di esonero Spalletti

Juventus, Conte potrebbe rifiutare il ritorno in bianconero: preferirebbe il Manchester United. Deschamps e Pioli le alternative.

La Juventus valuta possibili alternative a Luciano Spalletti per la panchina, ma la strada che porta ad Antonio Conte potrebbe rivelarsi più complicata del previsto. Dopo la sconfitta contro il Genoa e un avvio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative, il futuro del tecnico bianconero è tornato al centro delle indiscrezioni. Tra i nomi accostati alla società torinese figura quello dell'ex allenatore del Napoli, attualmente libero dopo la conclusione della sua esperienza in azzurro. Tuttavia, secondo quanto riportato da La Repubblica, Conte non sarebbe intenzionato ad accettare un nuovo incarico a stagione in corso. Una posizione che potrebbe complicare i piani della Juventus, alla ricerca di una possibile soluzione per rilanciare la squadra.

Conte, il Manchester United davanti alla Juventus: Deschamps e Pioli le alternative

Stando alle indiscrezioni del quotidiano, qualora Antonio Conte decidesse di tornare ad allenare prima della conclusione della stagione, la sua preferenza andrebbe al Manchester United piuttosto che alla Juventus. Una prospettiva che potrebbe portare la dirigenza bianconera a valutare concretamente altri profili per l'eventuale successione di Spalletti. In questo scenario, il primo nome sulla lista sarebbe quello di Didier Deschamps, ex centrocampista e allenatore juventino, mentre Stefano Pioli rappresenterebbe un'altra candidatura importante. Al momento si tratta comunque di indiscrezioni di mercato e non di decisioni ufficiali: la posizione di Spalletti resta al centro delle valutazioni, mentre l'eventuale ritorno di Conte sulla panchina bianconera appare tutt'altro che scontato.