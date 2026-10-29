Fiorentina-Atalanta 2-2, rimonta viola e beffa al Franchi! Zalewski salva Sarri
Fiorentina e Atalanta pareggiano 2-2 al Franchi nel match che chiude la nona giornata di Serie A. La squadra di Vanoli parte meglio, ma è la Dea a rendersi pericolosa con Elmas, fermato da Viery. Gli ospiti, costretti a sostituire Kristensen dopo appena due minuti per infortunio, crescono con il passare del tempo e al 40' trovano il vantaggio con De Ketelaere, servito da Zalewski. Poco dopo Krstovic sfiora il raddoppio di testa, ma De Gea salva i viola con un grande intervento.
Fiorentina-Atalanta, Njie e Joao Mario ribaltano tutto: Zalewski firma il pareggio
Nella ripresa la Fiorentina ribalta il risultato in sette minuti: al 53' Njie pareggia di testa su cross di Jimenez, mentre al 60' Joao Mario firma il 2-1 con una conclusione deviata da Obric. L'Atalanta reagisce e al 74' trova il definitivo 2-2 con Zalewski, servito da De Ketelaere. Nel finale Carnesecchi salva il risultato su Brescianini, negando ai viola la prima vittoria casalinga della stagione. Un punto a testa che lascia l'amaro in bocca soprattutto alla squadra di Vanoli.
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