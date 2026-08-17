Juventus, finisce il tormentone portiere: preso Vicario, è già arrivato a Torino

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Calciomercato Juventus, arriva Guglielmo Vicario dopo mesi alla ricerca di un portiere

A tre anni dal suo addio, Guglielmo Vicario fa ritorno in Serie A. Il portiere classe 1996 è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Torino-Caselle, dopo che nelle ultime 24 ore la Juventus ha raggiunto l'intesa con il Tottenham per il suo trasferimento in bianconero. Dopo mesi di tormentone, la Juventus ha finalmente il nuovo portiere.

Prestito gratuito con diritto di riscatto: i dettagli dell'operazione

L'accordo tra i due club prevede un prestito gratuito con diritto (non obbligo) di riscatto, fissato a 8 milioni di euro. A Torino, Vicario ritroverà Luciano Spalletti, che lo ha già guidato in Nazionale e con cui condivide, seppur in epoche diverse, il passato comune a Empoli. Per l'estremo difensore si chiude così il capitolo Premier League, durato tre stagioni, con la Serie A pronta ad accoglierlo nuovamente. Nel corso della giornata Vicario si sottoporrà alle visite mediche di rito al JMedical, passaggio propedeutico alla firma del contratto con la Juventus.