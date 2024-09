Juventus, Giuntoli allontana la pressione: “Mercato importante? Presi giovani con ingaggi bassi”

"E' una grande emozione, tornare in questa manifestazione dopo tanto tempo con la Juventus è sicuramente speciale". Parole e pensieri di Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' a pochi minuti dalla sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven. "Nuovo corso? Abbiamo appena cominciato, sappiamo che è un percorso e siamo contenti di ciò che è stato fatto. Abbiamo cercato di mettere il club sulla retta via investendo su giocatori dai 18 ai 26 anni e abbassando il monte-ingaggi. Stiamo cercando di lavorare per favorire la crescita del gruppo, non dei singoli".

Il vostro è stato un calciomercato molto importante. Emergenza tecnica era più importante di quella economica?

"E' andata di pari passo. Gli acquisti sono stati fatti, ma abbiamo preso ragazzi giovani con salari bassi. Abbiamo cercato fin da subito un equilibrio economico-finanziario e ciò che ci permettesse di iniziare subito un nuovo corso".