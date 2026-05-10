Ufficiale Parma-Roma, le formazioni ufficiali: c'è Dybala dal 1', Cuesta lascia fuori Pellegrino

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La 36ª giornata di Serie A prosegue con il match delle 18 allo stadio Tardini fra il Parma di Carlos Cuesta e la Roma di Gian Piero Gasperini. I giallorossi vogliono tenere vivo il sogno di tornare in Champions League mettendo pressione fino alla fine alla Juventus ed al Milan. Sono state ufficializzate le formazioni della sfida.

Gasperini sceglie Dybala, non Pisilli, per affiancare Soulé alle spalle di Malen. Ancora Mancini in difesa con N'Dicka ed Hermoso. Spazio poi a Celik e Wesley sulle due fasce, con Cristante e Kone in mediana. Cuesta lascia fuori Pellegrino e sceglie Elphege con Strefezza per il reparto avanzato. Di seguito le formazioni ufficiali.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Elphege. All. Cuesta.