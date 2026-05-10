Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali: Allegri con Gimenez, c'è Raspadori
Sono state rese note le scelte ufficiali degli allenatori per il match di San Siro tra Milan e Atalanta, valido per la 36ª giornata di Serie A. Per i rossoneri, Massimiliano Allegri schiera Gimenez come partner d'attacco di Leao; sponda bergamasca, Raffaele Palladino lancia Raspadori dal primo minuto in tandem con De Ketelaere e Krstovic. Di seguito le formazioni ufficiali:
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Leao.
A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari.
Allenatore: Massimiliano Allegri.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Bellanova, Obric, Vavassori, Ahanor.
Allenatore: Raffaele Palladino.
ARBITRO: Zufferli di Udine.
ASSISTENTI: Dei Giudici e Rossi.
IV UFFICIALE: Fourneau.
VAR: Di Paolo.
AVAR: Mariani.
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