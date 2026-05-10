Rimontona folle della Roma nel recupero: 3-2 a Parma e lotta Champions aperta
Rimontona folle della Roma contro il Parma: dopo l'iniziale vantaggio di Malen, i ducali a sorpresa la ribaltano grazie alle reti di Strefezza e Mandela Keita. Quando tutto sembrava perso, i minuti di recupero regalano un finale thriller: prima Rensch ristabilisce gli equilibri al 94esimo, poi calcio di rigore agli sgoccioli realizzato da Malen al minuto 100. Gian Piero Gasperini tiene aperta la lotta alla qualificazione in Champions League: i giallorossi salgono a 67 punti e agganciano al quinto posto il Milan, che stasera dovrà rispondere contro l'Atalanta.
Di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
1 - Inter 85 punti, 36 partite giocate
2 - Napoli 70 punti, 35 partite giocate
3 - Juventus 68 punti, 36 partite giocate
4 - Milan 67 punti, 35 partite giocate
5 - Roma 67 punti, 36 partite giocate
6 - Como 65 punti, 36 partite giocate
7 - Atalanta 55 punti, 35 partite giocate
8 - Lazio 51 punti, 36 partite giocate
9 - Udinese 50 punti, 36 partite giocate
10 - Bologna 49 punti, 35 partite giocate
11 - Sassuolo 49 punti, 36 partite giocate
12 - Torino 44 punti, 36 partite giocate
13 - Parma 43 punti, 36 partite giocate
14 - Genoa 41 punti, 36 partite giocate
15 - Fiorentina 38 punti, 36 partite giocate
16 - Cagliari 37 punti, 36 partite giocate
17 - Lecce 32 punti, 36 partite giocate
18 - Cremonese 31 punti, 36 partite giocate
19 - Verona 20 punti, 36 partite giocate
20 - Pisa 18 punti, 36 partite giocate
Serie A Enilive 2025-2026
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