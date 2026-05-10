Serie A, classifica: Milan ko, il Napoli può andare a +6 e conquistare la Champions
Il Milan perde malamente a San Siro contro l'Atalanta e resta fermo al quarto posto con 67 punti, a pari merito con la Roma: domani il Napoli in caso di vittoria si porterebbe a +6 su entrambe conquistando aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. A quota 68 invece la Juventus, che ha quindi un leggero vantaggio su rossoneri e giallorossi, mentre è più lontano il Como che insegue.
Di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
1 - Inter 85 punti, 36 partite giocate
2 - Napoli 70 punti, 35 partite giocate
3 - Juventus 68 punti, 36 partite giocate
4 - Milan 67 punti, 36 partite giocate
5 - Roma 67 punti, 36 partite giocate
6 - Como 65 punti, 36 partite giocate
7 - Atalanta 58 punti, 36 partite giocate
8 - Lazio 51 punti, 36 partite giocate
9 - Udinese 50 punti, 36 partite giocate
10 - Bologna 49 punti, 35 partite giocate
11 - Sassuolo 49 punti, 36 partite giocate
12 - Torino 44 punti, 36 partite giocate
13 - Parma 43 punti, 36 partite giocate
14 - Genoa 41 punti, 36 partite giocate
15 - Fiorentina 38 punti, 36 partite giocate
16 - Cagliari 37 punti, 36 partite giocate
17 - Lecce 32 punti, 36 partite giocate
18 - Cremonese 31 punti, 36 partite giocate
19 - Verona 20 punti, 36 partite giocate
20 - Pisa 18 punti, 36 partite giocate
Serie A Enilive 2025-2026
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