Foto Serie A, classifica: Milan ko, il Napoli può andare a +6 e conquistare la Champions

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Il Milan perde malamente a San Siro contro l'Atalanta e resta fermo al quarto posto con 67 punti, a pari merito con la Roma: domani il Napoli in caso di vittoria si porterebbe a +6 su entrambe conquistando aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. A quota 68 invece la Juventus, che ha quindi un leggero vantaggio su rossoneri e giallorossi, mentre è più lontano il Como che insegue.

Di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

1 - Inter 85 punti, 36 partite giocate

2 - Napoli 70 punti, 35 partite giocate

3 - Juventus 68 punti, 36 partite giocate

4 - Milan 67 punti, 36 partite giocate

5 - Roma 67 punti, 36 partite giocate

6 - Como 65 punti, 36 partite giocate

7 - Atalanta 58 punti, 36 partite giocate

8 - Lazio 51 punti, 36 partite giocate

9 - Udinese 50 punti, 36 partite giocate

10 - Bologna 49 punti, 35 partite giocate

11 - Sassuolo 49 punti, 36 partite giocate

12 - Torino 44 punti, 36 partite giocate

13 - Parma 43 punti, 36 partite giocate

14 - Genoa 41 punti, 36 partite giocate

15 - Fiorentina 38 punti, 36 partite giocate

16 - Cagliari 37 punti, 36 partite giocate

17 - Lecce 32 punti, 36 partite giocate

18 - Cremonese 31 punti, 36 partite giocate

19 - Verona 20 punti, 36 partite giocate

20 - Pisa 18 punti, 36 partite giocate