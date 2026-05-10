Disastro Milan: reazione solo nel finale, l'Atalanta vince 3-2 a San Siro

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Disastro Milan a San Siro! Dopo 50 minuti di gioco l'Atalanta è avanti di tre gol grazie alle reti di Ederson, Zappacosta e Raspadori: molti tifosi rossoneri, in piena contestazione sin dal fischio d'inizio, hanno lasciato l'impianto anzitempo. Una piccola reazione nel finale in cui vanno a segno Pavlovic e Nkunku permette di accorciare le distanze, ma restano la sconfitta e zero punti: la squadra di Massimiliano Allegri ora è a pari punti con la Roma e vede seriamente a rischio la qualificazione alla prossima Champions League.

Di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

1 - Inter 85 punti, 36 partite giocate

2 - Napoli 70 punti, 35 partite giocate

3 - Juventus 68 punti, 36 partite giocate

4 - Milan 67 punti, 36 partite giocate

5 - Roma 67 punti, 36 partite giocate

6 - Como 65 punti, 36 partite giocate

7 - Atalanta 58 punti, 36 partite giocate

8 - Lazio 51 punti, 36 partite giocate

9 - Udinese 50 punti, 36 partite giocate

10 - Bologna 49 punti, 35 partite giocate

11 - Sassuolo 49 punti, 36 partite giocate

12 - Torino 44 punti, 36 partite giocate

13 - Parma 43 punti, 36 partite giocate

14 - Genoa 41 punti, 36 partite giocate

15 - Fiorentina 38 punti, 36 partite giocate

16 - Cagliari 37 punti, 36 partite giocate

17 - Lecce 32 punti, 36 partite giocate

18 - Cremonese 31 punti, 36 partite giocate

19 - Verona 20 punti, 36 partite giocate

20 - Pisa 18 punti, 36 partite giocate