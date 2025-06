Juventus, ingaggi alle stelle in attacco: dai 9mln di Kolo Muani a 12 di Vlahovic

La Juventus che questa sera si giocherà il primo posto nel Gruppo G del Mondiale per Club contro il Manchester City ha da poco operato un cambio ai vertici del club che porterà con sé una nuova inevitabile rivoluzione. Dopo aver affidato le chiavi del progetto a Damien Jacques Comolli, la Juve di rientro dagli States dovrà decidere chi riscattare e chi rispedire al mittente. Chi provare a vendere e come rinforzare una squadra che ripartirà da Igor Tudor in panchina.

I maggiori movimenti riguarderanno l'attacco. Un reparto che vive di una certezza chiamata Kenan Yldiz e poi di tante incognite. Verrà riscattato Conceicao? Nico Gonzalez riuscirà in una seconda stagione migliore della prima? E cosa ne sarà di Mbangula e Weah nel mirino del Nottingham?

Tante incognite che si aggiungono a quelle riguardanti i due centravanti della Juve che verrà. Detto che Arek Milik al massimo resterà come terza prima punta, c'è da decidere quali saranno i due numeri 9 al centro del progetto Juve nella prossima stagione. E qui la situazione è parecchio ingarbugliata.

La Juventus, ad esempio, per esplicita ammissione di Comolli sta lavorando per trattenere Randal Kolo Muani. Col PSG si sta trattando un nuovo prestito con diritto/obbligo di riscatto da fissare per l'estate 2026, ma proprio su questa cifra le parti non hanno ancora trovato la quadra. Anche perché il centravanti francese che il club parigino acquistò nell'estate 2023 per 90 milioni di euro ha un ingaggio da 8-9 milioni di euro a stagione. E quindi per la Juventus un conto è ingaggiarlo in prestito per sei mesi come fatto a gennaio, un altro è lavorarci pensando di tenerlo con un progetto a lungo termine.

Guadagna ancora di più Dusan Vlahovic, circa 12 milioni di euro per l'ultimo anno di contratto con la Juventus. Una cifra altissima che non solo ha arenato la trattativa per il rinnovo del contratto, ma frena anche possibili pretendenti. O quantomeno, in questa fase li mette in posizione più defilata in attesa che ad agosto si profilino condizioni più vantaggiose per arrivare a dama.

E Jonathan David? Per ora è in attesa. Ha registrato un rinnovato interesse della Juventus e aspetta che la società bianconera muova passi ufficiali. Paradossalmente, pur essendo uno dei migliori parametri zero su piazza, il canadese è colui che guadagna meno perché tolti bonus alla firma e commissioni che generalmente fanno parte del 'pacchetto svincolati' chiede circa sei milioni netti a stagione. Uno stipendio più basso di chi ora è negli States e stasera proverà a regalare alla Juventus il primo posto nel gruppo G. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.