Foto Juventus, restyling Galleria dei Capitani: c'è anche Antonio Conte

vedi letture

La Juventus ha svelato il restyling della nuova Galleria dei Capitani, uno spazio rinnovato per celebrare le figure che hanno guidato il club nel corso della sua storia. Il percorso, che verrà attraversato anche dai calciatori prima dell’ingresso allo Stadium, diventa "un vero e proprio percorso visivo e narrativo dedicato ai pilastri inossidabili della nostra storia". Scrive il club bianconero.

Tra i volti omaggiati compare anche quello di Antonio Conte, oggi allenatore del Napoli ma per tredici anni simbolo e capitano della Juventus. La società descrive la galleria come un luogo unico, un itinerario narrativo dedicato ai pilastri del club. Integrata nel Museum & Stadium Tour, permetterà ai tifosi di rivivere le icone bianconere, da Del Piero ai capitani del passato, rappresentando quello che il club definisce “il tributo definitivo alla loro eredità”. Di seguito le immagini pubblicate dal club sui propri social.