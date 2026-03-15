Juventus, Spalletti dopo la vittoria di Udine: "Continuando così andremo in Champions"

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(ANSA) - UDINE, 15 MAR - "E' da partite e vittorie come queste che possiamo rimontare sull'aereo che ci porterà a disputare le gare più belle del calcio": lo ha detto Luciano Spalletti, in conferenza stampa, dopo il successo della Juventus a Udine, rispetto all'obiettivo Champions dei bianconeri. "La nostra forza di stasera è stata quella di azzeccare tutte le scelte di gioco, con un atteggiamento che ha messo in difficoltà una squadra tostissima, che siamo stati bravi ad arginare con ottime marcature preventive".

Il tecnico della Juventus ha speso parole di elogio per McKennie - "nel calcio moderno è rarissimo trovare un giocatore tanto duttile: anche stasera ha giocato in svariati ruolo, ci mancava solo di frustarlo", ha scherzato sottolineando duttilità e abnegazione dell'americano - e per Boga: "Sono stati abili i direttori a individuarlo. La perplessità era nella sua condizione fisica: con questo veloce inserimento ha dimostrato la sua professionalità e come sia stato capace di tenersi in forma anche senza essere coinvolto nella squadra precedente. Devo fargli i complimenti: ci dà tante soluzioni, anche davanti alla porta". (ANSA).