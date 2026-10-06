Juventus, Thuram parte per Lione: due settimane in un centro specializzato
Novità in casa Juventus per quanto riguarda il percorso di recupero di Khephren Thuram. Come riferito da Sky Sport, il centrocampista francese è partito in queste ore alla volta di Lione, dove trascorrerà le prossime due settimane lavorando all'interno di un centro specializzato. Una scelta concordata con il club bianconero e inserita nel programma riabilitativo stabilito dopo l'operazione effettuata all'inizio di settembre per risolvere i problemi legati alla tendinopatia rotulea.
Thuram, recupero lontano dalla Juventus: rientro non prima del 2027
Il soggiorno a Lione rappresenta dunque una nuova tappa nel lungo percorso che dovrà riportare Thuram a disposizione della Juventus. Nonostante il lavoro specifico delle prossime due settimane, i tempi per rivederlo in campo restano ancora lunghi: secondo quanto riportato, infatti, il centrocampista non tornerà a giocare prima della fine del 2026. Il suo rientro è quindi previsto soltanto nel nuovo anno, con la Juventus che continuerà a monitorarne passo dopo passo il recupero prima di procedere al reinserimento in gruppo.
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