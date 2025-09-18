L'attaccante "da oltre 50 milioni" che voleva il Napoli ha già conquistato tutti
Durante il mercato estivo, più volte il Napoli si è interessato a Pio Esposito dell’Inter, giovanissimo centravanti che aveva fatto molto bene allo Spezia in Serie B. Addirittura si era arrivato a parlare di un’offerta da 50 milioni rifiutata dall’Inter che aveva blindato il suo giovane centravanti. Ieri prima da titolare in Champions League per Pio Esposito contro l’Ajax e grande prestazione.
Questa mattina tutti i quotidiani lo elogiano con voti alti in pagella. Pur senza segnare, Esposito è stato utilissimo per i goal di Thuram. Si è fatto spazio tra le maglie olandesi con movimenti da prima punta e grande fisicità con cui ha difeso il pallone aiutando la squadra. Un impatto notevole con il grande calcio per Pio Esposito che ora si prenota per altre gare da protagonista. E nell'Inter ora sorge immediatamente il dubbio: chi gli farà posto?
