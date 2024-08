L'ex azzurro Bakayoko torna in Italia? Da Milano: "Un club è interessato allo svincolato"

Riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.

Tiemoué Bakayoko, ex Napoli e Milan, potrebbe tornare a giocare in Serie A dopo aver concluso la sua ultima esperienza in Francia al Lorient. Il centrocampista francese, svincolato, è infatti finito nel mirino dell'Empoli, come riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.