L'Inter cerca sistemazione per l’esubero Taremi: spunta il Sassuolo, ma c’è un ostacolo

di Francesco Carbone

Continua il lavoro dell’Inter per trovare una destinazione gradita a Mehdi Taremi, attaccante fuori dai piani tecnici di Cristian Chivu. Dopo settimane di trattative e sondaggi in Europa, dal Fulham al Leeds, passando per PSV e Betis Siviglia, l’uscita dell’iraniano resta ancora in sospeso.

Stando a quanto riportato da SportMediaset l’ultima ipotesi porta ora in Serie A, con il Sassuolo che avrebbe mostrato interesse per l'ex Porto. Tuttavia, l’ingaggio dell’attaccante, circa 5,5 milioni netti a stagione, rappresenta un ostacolo difficile da superare e finora nessuna offerta ufficiale è stata avanzata. L’Inter, dal canto suo, non intende più rinviare la cessione, considerando il centravanti una delle priorità in uscita.