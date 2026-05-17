L'Inter festeggia lo scudetto, il Verona onora il campionato: a San Siro finisce 1-1

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L’atmosfera di festa si è respirata fin dalle ore precedenti al match, con il pullman dell’Inter accolto da migliaia di tifosi lungo il tragitto verso lo stadio.

La festa scudetto dell’Inter può finalmente iniziare. A San Siro i nerazzurri pareggiano 1-1 contro il Verona in una partita dal ritmo piuttosto basso, inevitabilmente condizionata dal fatto che entrambe le squadre non avevano più obiettivi di classifica da inseguire. Al termine della gara, il Meazza si è preparato alla consegna ufficiale del trofeo del campionato, prima dell’attesissimo giro celebrativo del pullman scoperto per le strade di Milano insieme ai tifosi interisti.

Bonny illude l’Inter, Bowie firma il pareggio

L’atmosfera di festa si è respirata fin dalle ore precedenti al match, con il pullman dell’Inter accolto da migliaia di tifosi lungo il tragitto verso lo stadio e con un omaggio speciale dedicato a Matteo Darmian, vicino all’addio a parametro zero. In campo è stata soprattutto l’Inter a gestire il possesso, creando diverse occasioni grazie a Mkhitaryan e Lautaro Martinez, ma trovando sulla propria strada un ottimo Montipò. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa i nerazzurri sono riusciti a passare in vantaggio con Bonny, bravo a colpire di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’Inter ha poi sfiorato più volte il raddoppio, ma nel recupero il Verona ha trovato il gol dell’1-1 con Bowie, autore di una conclusione precisa che ha battuto Di Gennaro e fissato il risultato finale sul pareggio.