Ufficiale Atalanta-Bologna, le formazioni ufficiali: le scelte di Palladino e Italiano

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Tra i rossoblù, Bernardeschi e Rowe formano il tridente con Castro, mentre Orsolini si accomoda inizialmente in panchina.

Sono ufficiali del formazioni di Atalanta-Bologna, partita delle 18 valida per la 37ª giornata in programma oggi con fischio d'inizio alle 18.00. Tra i padroni di casa a sorpresa c'è Scalvini, che rientra tra i convocati e parte dall'inizio. Tra i rossoblù, Bernardeschi e Rowe formano il tridente con Castro, mentre Orsolini si accomoda inizialmente in panchina.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Ahanor, Zappacosta De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Helland, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano.