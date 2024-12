L'Inter ha 5 attaccanti per 2 posti e uno è di troppo: apertura alla cessione al Villarreal

Il Siviglia, attualmente undicesima forza della Liga, correrà per forza ai ripari nel mercato di gennaio, soprattutto in attacco visto che in 15 partite la squadra di mister Pimienta ha segnato appena 14 gol. Un obiettivo della società spagnola potrebbe essere proprio un giocatore dell'Inter, che a Milano ha deluso e che oggi è quindi in uscita.

Per La Colina de Nervion il Siviglia apprezza molto infatti il profilo di Marko Arnautovic e l'ha messo nel mirino per il mercato di gennaio. L'operazione, come riporta il portale specializzato sulla squadra biancorossa, non dovrebbe essere così complicata visto che l'Inter non farebbe di certo barricate per tenere l'austriaco.