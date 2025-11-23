L'Inter perde un altro scontro diretto! Maignan para tutto, Calha sbaglia: il derby è del Milan

Il Milan si aggiudica il derby della Madonnina battendo di misura l'Inter con cinismo e grande solidità, capitalizzando al massimo un contropiede impeccabile finalizzato da Christian Pulisic. Al Meazza finisce 1-0 per la squadra di Max Allegri, capace di soffrire nei momenti più intensi della pressione interista e di resistere ai due legni colpiti dai nerazzurri. L’Inter di Chivu, brillante per larghi tratti, paga invece la scarsa precisione sotto porta e il rigore fallito da Calhanoglu. La prima frazione, chiusa sullo 0-0, è ricca di emozioni su entrambi i fronti.

L’Inter comanda il gioco e sfiora il vantaggio con Acerbi e Lautaro Martinez, fermati dalla traversa e da un grande Maignan, mentre il Milan prova a colpire in ripartenza con Leao e Pulisic. Il match cambia volto al 55’, quando Saelemaekers conduce il contropiede decisivo e Pulisic firma lo 0-1 sulla respinta di Sommer. Chivu prova a raddrizzarla, ma Maignan para il rigore di Calhanoglu e nel finale i nerazzurri non trovano l’occasione giusta. Dopo il recupero, esplode la festa rossonera.