L'Udinese sbanca il Tardini: il Parma resta in dieci e terz'ultimo

L’Udinese conquista una vittoria importante sul campo di un Parma in grande difficoltà, poco incisivo e sempre più vicino alla zona retrocessione. Entrambe le squadre si schierano con il 3-5-2, ma a fare la differenza è subito la coppia offensiva friulana. Al minuto 11 Zaniolo sfrutta un’uscita sbagliata di Corvi, controlla in area e deposita in rete il gol dell’1-0. Il Parma reagisce poco, rendendosi pericoloso soltanto con un tentativo impreciso di Keita, mentre l’Udinese sfiora il raddoppio con Solet prima dell’intervallo.

Nella ripresa arriva l’unica nota positiva per i padroni di casa: il rientro di Ondrejka dopo il lungo infortunio. Lo svedese prova a dare vivacità, ma l’Udinese torna presto a dettare il ritmo. Al 63’ Troilo stende Davis in area, viene espulso e concede il rigore che lo stesso attaccante trasforma, firmando lo 0-2. Nel finale i friulani sfiorano anche il tris con Buksa, mentre il Parma spreca l’ultima occasione con Estevez. Il match si chiude così con un successo netto dell’Udinese, che torna a muovere la classifica, mentre i crociati restano in una situazione sempre più delicata.