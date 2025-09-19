La Juventus cambia portiere? L'annuncio di Tudor in conferenza stampa

vedi letture

Igor Tudor presenta Hellas Verona-Juventus, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A in programma domani alle 18. Tra i temi trattati anche lo stato di salute di Di Gregorio, sotto accusa per le reti subite col Borussia.

Come sta Di Gregorio?

"Non c'è bisogno di riposo. Di Gregorio è un gran portiere e non ha sbagliato quasi niente. Lui sarà il primo portiere per tutta la stagione, perchè è forte. Io sono molto contento del mio portiere. Poi Di Gregorio non ha colpe sui 7 gol, forse solo in uno".

Come sta la squadra a livello fisico?

"Due partite che abbiamo dimenticato. Adesso abbiamo la testa focalizzata a quella di domani. Non vogliamo scuse e servirà una partita seria per prendere quello che vogliamo".

Come stanno Zhegrova e Conceicao?

"Chiaramente non hanno tanti minuti della gambe. Abbiamo tanti giocatori che stanno bene".

Si è fatto un'idea sui gol subito?

"Bisogna guardare il concetto della partita, perchè 4-3 vuol dire una bella vittoria contro l'Inter e 4-4 è un buon pareggio contro il Dortmund".