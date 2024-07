La Roma rischia di perdere Dybala? Nuovo assalto dall'Arabia Saudita

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Oggi alle 10:45 Serie A di di @tuttonapoli

Offerto alla Joya un triennale da 20 milioni a stagione per tornare a far coppia con Cristiano Ronaldo come ai tempi della Juventus