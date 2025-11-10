La Roma scavalca il Napoli, Gasperini: "Saremo felici per due settimane"

Seppur a pari merito con l'Inter, la Roma va a questa sosta per le Nazionali da prima in classifica. Un ottimo risultato per la squadra della capitale che ieri ha superato 2-0 l'Udinese all'Olimpico. A proprio al termine del match, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha commentato ai canali ufficiali del club il posizionamento in classifica della sua squadra: "E' una bella notizia. Andarci così, alla sosta, ci rende felici per due settimane - riportano i colleghi di Vocegiallorossa.it -. È stata una bellissima serata: la Roma è entrata in campo sapendo anche dei risultati e l'ha giocata bene.

Non era facile, l'Udinese è una squadra molto fisica. Noi abbiamo mantenuto sempre ritmi molto alti e abbiamo fatto veramente un'ottima partita, in crescita, come ultimamente stiamo facendo. Abbiamo dovuto soffrire un po' nel finale, perché c'era sicuramente un po' di fatica e di stanchezza per le tante partite di questo periodo, però credo che abbiamo vinto meritatamente".

Il mister ha poi commentato il tifo dell'Olimpico: "Orgoglioso. Io sono particolarmente felice di vedere così tanto entusiasmo, così tanta gioia da parte di questa tifoseria che riesce sempre a riempire lo stadio. Per noi è un grande stimolo e siamo veramente felici di poter regalare questo momento".