La Roma vola con Gasperini: battuto 2-1 il Parma e agganciato il Napoli
Termina sul risultato di 2-1 la sfida dell'Olimpico tra Roma e Parma, valida per la nona giornata di Serie A. La squadra di Gian Piero Gasperini trova la settima vittoria in campionato, continuando a macinare risultati: i giallorossi infatti agganciano il Napoli in testa alla classifica a quota 21 punti. Partita che si decide tutta nella ripresa: la sblocca Hermoso su corner di Dybala, più tardi raddoppia Dovbyk, inutile il gol di Circati ai fini del risultato.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo i match delle 18:30:
1. Napoli - 21 punti (9 partite)
2. Roma - 21 (9)
3. Milan - 18 (9)
4. Como - 16 (9)
5. Inter - 15 (8)
6. Juventus - 15 (9)
7. Bologna - 14 (8)
8. Atalanta - 13 (9)
9. Udinese - 12 (9)
10. Lazio - 11 (8)
11. Cremonese - 11 (8)
12. Torino - 11 (8)
13. Sassuolo - 10 (8)
14. Cagliari - 9 (8)
15. Parma - 7 (9)
16. Lecce - 6 (9)
17. Verona - 5 (9)
18. Fiorentina - 4 (8)
19. Pisa - 4 (8)
20. Genoa - 3 (8)
