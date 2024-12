Ufficiale Lazio-Atalanta, le formazioni: gioca Pasalic, out Dia

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara dell'Olimpico tra Lazio e Atalanta, valida per la diciottesima giornata di Serie A. Nei biancocelesti, Baroni opta per il 4-3-3 con Dele-Bashiru, lasciando in panchina Dia. Per gli orobici, Gasperini si affida a Pasalic e Zappacosta per sostituire gli infortunati Retegui e Ruggeri.

Di seguito le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Marco Baroni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini