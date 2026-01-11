Lazio di misura a Verona: tre punti grazie ad un ex Roma
La Lazio espugna il Bentegodi con una vittoria di misura, maturata grazie a un episodio sfortunato per il Verona. Una gara molto equilibrata viene decisa al 79’ da un’autorete di Nelsson, che devia nella propria porta un cross di Lazzari. Tre punti pesanti per la squadra di Sarri, mentre cresce l’amarezza per i gialloblù di Zanetti, fermi all’ultimo posto insieme al Pisa a quota 13.
Nel primo tempo regna l’equilibrio, con poche occasioni e ritmi contenuti: Isaksen e Bradaric sfiorano il gol, ma i portieri rispondono presenti. Nella ripresa il Verona parte meglio e mette pressione alla Lazio, ma senza concretizzare. I biancocelesti crescono nel finale e trovano il vantaggio fortuito, resistendo poi agli ultimi tentativi dei padroni di casa.
Inter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres
